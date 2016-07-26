上呼吸道感染｜將軍澳馬鞍山有幼稚園爆發 44幼童情況穩定

新界區兩間幼稚園爆發上呼吸道感染，衞生防護中心表示，將軍澳常寧路第37區天主教聖安德肋幼稚園爆發的個案，涉及11男9女學童，年齡介乎3至5歲，他們自上月16日起先後出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒等病徵。該20人目前情況穩定、所有人已經求醫，毋須留院。

至於馬鞍山錦英苑香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園的爆發個案，則涉及年齡介乎2至5歲的10男14女學童，他們自上月15日起先後出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等病徵，該24人目前情況穩定，當中16人已經求醫，毋須留院。

上呼吸道感染｜幼稚園最少停課5日

中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生，並已經向該兩幼稚園提供有關預防呼吸道感染的建議，他們正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新型肺炎相似，為謹慎起見這兩間幼稚園已分別於上月17日或20日納入強制檢測公告，以排除感染新型肺炎的可能性。中心已要求該校停課最少5日，以進行清潔及執行強制檢測公告。

上呼吸道感染｜將軍澳馬鞍山有幼稚園爆發 44幼童情況穩定