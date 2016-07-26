上呼吸道感染｜5幼稚園K1至K3爆發 有學童入院治療

衞生防護中心今日(5日)公布，多5間幼稚園爆發上呼吸道感染，均涉及K1至K3級別的學童，呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。爆發上呼吸道感染的幼稚園位於九龍和新界，詳情如下：

1. 聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

位於觀塘瑞和街71號地下至3樓的聖公會聖巴拿巴堂幼稚園，介乎3至5歲的11男8女學童和一名職員受影響。他們最早在上月10日起，出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒等病徵，當中9人到普通科門診求醫、2人到醫院求醫，全部人情況穩定、毋須入院；學校上月15日已被納入強制檢測公告。

2. 崇真會美善幼稚園(馬鞍山)

位於馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓OT KG01室的崇真會美善幼稚園(馬鞍山)，介乎3至5歲的9男12女學童受影響。他們最早在上月19日起，出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒等病徵，當中15人向私家醫生求診，全部人情況穩定、1人入院後現已出院；學校上月20日已被納入強制檢測公告。

3. 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園

位於九龍城馬頭涌道135號地下至2樓的聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園，介乎3至5歲的14男6女學童受影響。他們最早在上月27日起，出現咳嗽和流鼻水等病徵，全部人情況穩定、毋須出院；學校上月28日已被納入強制檢測公告。

4. 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園

位於紅磡黃埔花園第7期地下3B鋪的保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園，介乎3至5歲的7男12女學童和一名職員受影響。他們最早在上月9日起，出現咳嗽、流鼻水和發燒等病徵，當中12人向私家醫生求診、1人到醫院求醫，全部人情況穩定、毋須出院；學校上月13日已被納入強制檢測公告。

5. 香港靈糧堂秀德幼稚園(二校)

位於長沙灣荔枝角道873號一號．西九龍西九龍薈1樓6-8號鋪的香港靈糧堂秀德幼稚園，介乎2至5歲的12男7女學童和一名職員受影響。他們最早在上月20日起，出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒等病徵，當中7人向私家醫生求診，全部人情況穩定、毋須出院；學校上月21日已被納入強制檢測公告。

上呼吸道感染｜幼稚園最少停課5日

中心指人員已向該兩幼稚園提供有關預防呼吸道感染的建議，他們正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新型肺炎相似，為謹慎起見有關幼稚園上月已分別被納入強制檢測公告，以排除感染新型肺炎的可能性。中心已要求該校停課最少5日，以進行清潔及執行強制檢測公告。

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