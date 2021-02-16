上山下海3人遇意外 56歲南亞裔漢貝澳溺斃

昨日是假期，不少人趁機到泳灘或行山「唞唞氣」，但參與這些餘閑活動亦要注意安全。大嶼山和西貢分別發生游水期間遇溺奪命，及行山跌傷意外，一死兩傷。



香港連續多日下雨，難得昨日天氣放晴，市區氣溫最高達攝氏32.4度，部分人會去暢泳消暑。警方昨中午12時44分接獲大嶼山貝澳泳灘(圖)報案指，一名泳客失蹤，消防派出蛙人搜索，最終在救生員協助下發現事主，惟事主獲救時已陷入昏迷，送往醫院搶救後證實不治。死者為56歲南亞裔男子，警方經初步調查，相信死者在上址游泳期間遇溺。警方正調查意外原因。據了解，事主昨與妻子到泳灘游水，妻子發現丈夫失蹤後，向救生員求助。

此外，西貢中午相距十多分鐘亦發生兩宗行山意外，警方於中午12時36分接報指，一名女子與友人在西貢吊鐘洲行山期間，疑失平衡由約10呎高的地方跌到一石頭上，腳部受傷，同行友人見狀即時報警，水警、消防及政府飛行服務隊前往營救。

在中午12時50分，警方亦接報，一名逾70餘的男子與多名友人在西貢西灣行山期間，由山邊位置跌10呎下的一個沙灘，事主頭部受傷但送院時清醒。