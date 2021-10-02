上月至今79人染侵入性乙型鏈球菌7死 部分人曾接觸淡水魚

本港上月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，其中7人死亡，部分人曾接觸淡水魚，當局相信患者食用未煮熟的淡水魚，或者處理時手上有傷口而感染。

衛生防護中心接獲醫管局通報，上月至本月10日，共有79名住院病人感染侵入性乙型鏈球菌，年齡介乎1個月大至96歲，主要出現敗血症、腦膜炎等。調查顯示部分人病發前曾經接觸淡水魚，包括鯇魚，化驗分析顯示，最少32宗個案基因排序，與部分個案曾到訪過的荃灣楊屋道街市及元朗雞地的佳得香港實業有限公司採集的環境樣本和魚樣本吻合。中心呼籲市民提高警覺。

專家籲勿徒手揀魚

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷關注今次出現的連串感染個案，提醒市民避免徒手揀魚，處理海鮮時最好戴手套，海鮮亦要徹底煮熟才進食。他說侵入性乙型鏈球菌在產後婦女或初生嬰兒較為常見，侵入性乙型鏈球菌一旦入血，可以破壞不同器官，導致腦膜炎、敗血症、蜂窩組織炎、帶菌性關節炎等，甚至會死亡。