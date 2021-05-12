上樓機會 耗資千億需融資 市建局未來5年建萬八單位

市建局主席周松崗昨於傳媒聚會發表工作報告，指今年度(2021/22)是市建局的「收成期」，為未來5年定下成立至今「最龐大的業務綱領」，涉及總成本逾1,000億元，料可興建18,000個單位，當中包括煥然懿居第二期、大坑西新邨兩個涉2,260個「首置盤」的項目。



大坑西新邨的重建項目可提供2,000個首置盤，預料最快2028年落成，2026年預售。單位間隔方面，不排除保留開放式設計。

周松崗表示，市建局現時只有約90億元，會加快處理8個重建項目的收購工作，料可提供約2,900個單位，較兩年前上任時的目標增約三成；推出招標項目，可於下年3月底將可用預算增至200億元，惟距離千億預算仍有資金缺口，預計於2024/25年度會透過融資取得資金，毋須政府注資。

至於兩個公務員合作社的重建試點項目，其中盛德街/馬頭涌道的項目(CBS1)已完成散社程序，並取得發展局長授權，料可於今年8月提出收購建議；而靠背壟道/浙江街發展計劃(CBS2)則阻力甚大，不排除重建失敗，須再作意見調查了解意願。