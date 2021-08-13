上水雙魚河湧現白泡覆蓋河面 環保署已抽取樣本化驗

上水雙魚河前日突然出現大量來歷不明的白色泡沫，覆蓋下游整個河面，村民發現通知後通知該區區議員侯福達，侯再通知渠務署及環保署。侯福達今日於Facebook發貼，稱渠務署人員已清理河床的沙泥及修剪堤壩岸邊的雜草，並會多加巡視河水，定期覆檢整體排水能力，並上載河水回復乾淨的相片。

環保署：暫未發現原因

環保署表示，已派員到場調查及抽取河水樣本化驗，並沿雙魚河往上游方向及河道附近一帶巡查，其間沒有發現有泡沫出現的情況，亦沒有發現導致河流出現泡沫的原因。署方人員視察期間，河水樣本的初步化驗結果沒有出現異常情況，其溶解氧及酸鹼值處於正常水平，亦沒有發現大量死魚或臭味的情況。

環保署指，會持續監察雙魚河一帶水質及有否非法排放污水的情況，如發現有非法排放及蒐集足夠證據，定必採取檢控行動。而署方過去一年沒有在上水雙魚河相關河段收到類似投訴。

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