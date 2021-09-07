上海「小i機器人」申請禁令：停止產銷侵權iPhone

蘋果發布會前夕，國產人工智能系統「小i機器人」(上海智臻智能網絡科技股份有張公司)上周五向上海高級人民法院申請禁令，要求蘋果公司立即停止涉及人工智能助理「Siri」的專利侵權，停止生產、銷售、許諾銷售、進口及使用，侵犯其人工智能聊天系統中國發明專利的iPhone產品。上海高院已於周一受理。

小i機器人創辦人、董事長兼CEO袁輝周二表示，蘋果公司不顧侵權事實，持續製造和銷售侵權產品，不是尊重知識產權的做法，蘋果公司應該立即停止侵權，下架並停售相關產品。

專利權官司拉鋸8年 再入稟索償100億

小i機器人早在2012年控告蘋果Siri侵權，指小i機器人發明的聊天機器人系統，在2004年申請中國發明專利、2009年獲得專利權，在內地人工智能領域居領先地位，終端客戶逾8億人，但蘋果2011年才於iPhone4S首次推出Siri，之後陸續應用於iPhone、iPad等產品。官司拉鋸長達8年，至去年6月由最高人民法院裁定，維持2013年小i機器人擁有該項發明專利的原裁決。去年8月，小i機器人入稟上海高院，要求蘋果停止侵權及賠償100億元人民幣。

小i機器人既是「虛擬機械人」，在通訊工具、社交平台上提供智能客服等服務，或者作為智能硬件，讓用家聲控電視、冷氣機等家電，亦能擁有「真身」，接受用家指令做出多種動作，甚至唱歌、跳舞。