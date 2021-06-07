上海拘69名「情感挽回大師」 500多人受害失700萬元

逝去感情如何留得住？千祈咪信「情感挽回大師」！上海「澎湃新聞」報道，當地一名男子「牛牛」去年7月與女友分手，微信、電話都被對方封鎖，無計可施之下上網尋找挽回感情方法，很快就看到宣稱「一對一私人定制，百分百挽回愛」的情感諮詢機構廣告，並急急添加對方微信作出諮詢。牛牛先後投入三萬四千多元(人民幣，下同)委託對方「箍煲」，直到今年4月仍未能與前女友復合，才意識到被騙，並於5月2日報警。警方深入調查後，上月2日在涉事機構所在的山東拘捕69人，檢獲180多部犯案手機，初步核實涉及500多宗案件，涉案金額700多萬元，受害者遍及全國。

報道指，涉事機構名為「實花教育諮詢」，其職員向牛牛承諾，只需提供前女友資料，就會安排「專屬情感專家」與其前女友交流、勸導，幫助牛牛修復感情。不過，職員要求牛牛不能主動聯絡前女友，亦不能介入情感挽回工作。

牛牛同意，與對方簽訂電子合約及繳交3,280元費用，隨即獲安排「情感挽回專家」進行情感輔導。自稱「心理諮詢師」的專家對牛牛稱，已與其前女友取得聯絡，然後陸續以「發現前女友已有新男友，需要進一步工作引導」、「前女友已動搖，需聯繫現男友結束感情」等理由，要求牛牛再支付3萬多元。

受害者「挽回感情」時 前女友已結婚

警方調查發現，所謂「心理諮詢師」並無取得國家認證，涉事機構亦從未聯絡牛牛前女友，而牛牛被騙期間，其前女友更已結婚。警方在山東搗破涉事犯罪集團5個窩藏點拘捕69人後，再進一步調查，證實該犯罪集團自2019起在山東註冊大量教育諮詢公司，然後在網上發布廣告，吸引失戀、感情有問題人士上釣，利用對方對迫切挽回感情的心態，以精心設計的對白獲取對方信任，再捏造事實逐步騙取對方金錢。

受害人平均29.4歲 最高被騙12萬

為逃避警方打擊，該犯罪集團會定期註銷舊公司、解散聊天群組，再註冊新公司繼續行騙，「基本收費」介乎2,880元至12,800元；受害人遍及全國，平均年齡29.4歲，最小17歲，20至30歲男性最多，單一受害者被騙金額最高12萬元。