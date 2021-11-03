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上海超越港深 重奪綜合經濟競爭力全國第一
4 小時前
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上海超越港深 重奪綜合經濟競爭力全國第一
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上海重奪綜合經濟競爭力全國第一。(資料圖片)

中國社會科學院財經戰略研究院前日發布2021年《中國城市競爭力報告》(下稱「報告」)，上海超越深圳和香港，重奪綜合經濟競爭力第一位。

報告對兩岸四地291個城市的綜合經濟競爭力、可持續競爭力、科技創新競爭力、社會和諧競爭力、經濟活力競爭力及當地要素競爭力進行評價。在綜合經濟競爭力排行榜，深圳和香港都比去年跌1位，上海則由第3位躍上第1位，是繼2005年第4份中國城市競爭力報告後重回榜首。2006至2020年間相關榜首先後由香港和深圳長期佔據。

可持續競爭力方面，香港、深圳、台北、上海、北京、廣州繼續佔據頭6位，排名超過5年未變。科技創新競爭力首兩名則與去年一樣，分別是北京和上海，香港下跌1位排第4，深圳上升3位排第3。經濟活力競爭力排名就由深圳、北京、香港、上海、廣州分列前五，其中香港上升3位，廣州下跌2位。

至於社會和諧競爭力，衡量的是社會安全、社會公平、居住成本及開放度等，香港前20名不入，上海躍升12位登上榜首；台北下跌1位排第2，北京、重慶均攀升14位分列第3、4。當地要素競爭力則由深圳、上海蟬聯第1、2位，香港上升1位排第3，北京下跌1位排第4。

上海超越港深 重奪綜合經濟競爭力全國第一

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/上海超越港深-重奪綜合經濟競爭力全國第一-291543
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