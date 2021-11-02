上海超越香港深圳 重回中國城市綜合競爭力第一

中國社會科學院財經戰略研究院昨發布《中國城市競爭力報告No.19：超大、特大城市：健康基準與理想標杆》(下稱「報告」)，上海今年超越深圳和香港，重回綜合經濟競爭力第一位。

報告對中國兩岸四地291個城市的2021年綜合經濟競爭力、可持續競爭力、科技創新競爭力、社會和諧競爭力、經濟活力競爭力及當地要素競爭力進行評價。在綜合經濟競爭力排行榜，深圳和香港都比去年跌1位，上海則由第3位躍上第1位，是繼2005年第4份中國城市競爭力報告後重回榜首。

綜合經濟競爭力台北第7 澳門15

第4至20位依次為北京、廣州、蘇州、台北、南京、武漢、無錫、杭州、成都、寧波、佛山、澳門、長沙、東莞、常州、廈門、青島，與去年相比，除了東莞上升2位、廈門上升3位、青島下跌3位之外，並無變化。

科技創新競爭力香港跌1位

可持續競爭力方面，香港、深圳、台北、上海、北京、廣州繼續佔據頭6位，排名超過5年未變。科技創新競爭力排行榜首兩位則與去年一樣是北京和上海，香港下跌1位排第4，深圳上升3位排第3。衡量城市經商便行度、青年人才比例及經濟增長率等方面的經濟活力競爭力，就由深圳、北京、香港、上海、廣州分列前五，其中香港上升3位，廣州下跌2位，台北勁升16位排第8。

社會和諧競爭力香港前20不入

至於社會和諧競爭力，衡量的是社會安全、社會公平、居住成本及開放度等，香港前20名不入，上海躍升12位登上榜首；台北下跌1位排第2，北京、重慶均攀升14位分列第3、4，排第5、6位的高雄、武漢無變動。衡量城市的各方面，最主要衡量資本、創新和人才的當地要素競爭力，深圳、上海蟬聯首兩位，香港上升1位排第3，北京下跌1位排第4；廣州、台北分列5、6，排名未變。