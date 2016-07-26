上環尚賢居185名居民接受檢測無人確診

上環尚賢居昨晚被政府圍封強制檢測，衛生署指，一宗初步確診個案涉及一名剛從美國返港的27歲男子，他本身打齊兩針復必泰新冠疫苗，在機場被驗出L452R變異病毒株、病毒量較高，相信他較大機會從美國染疫，惟過去21日內因曾居於尚賢居，當局審慎起見遂「封區」強檢。截至今日凌晨0時，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

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約60戶無人應門

自今日上午約7時起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府亦派員到訪約140戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

至於在本月17日至19日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，可處罰款25,000元及監禁6個月。