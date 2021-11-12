上環7.28暴動案21人罪成 3人脫罪

2019年7月28日在上環發生的衝突事件，24人被控參與暴動、襲警以及無牌管有無線電通訊器具。案件今日(13日)在西九龍裁判法院裁決，其中1人已經認罪，法官陳仲衡裁定另外20人被判罪名成立，而其餘3人罪名不成立。

23名被告年齡由18至40歲，他們被控前年7月28日在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶，與其他人參與暴動。

待終審庭上訴後延至今日裁決

案情指，23名年齡由18至40歲的被告，於前年7月28日在西邊街與皇后街之間的德輔道西一帶，與其他人參與暴動。 警方在當晚約7時左右開始驅散在場的群眾，並在一小時後展開拘捕，期間多次呼籲及警告示威者散去，並有發射催淚彈。部分被告指辯解指自己不知情地出現於暴動現場，法官認為他們的理由站不住腳，又指個別被告的衣著及裝備，與多次暴力示威者的常見裝備和衣著吻合，顯示有參與暴動。

案件原本於今年7月審結，不過因為要等待終審法院處理有關暴動案的「共同犯罪計劃」原則的上訴裁決。 罪名成立的被告全部須還柙候審，法庭將於12月4日聽取求情後，決定刑期。法庭表明，暴動罪性質嚴重，判入勞教或教導所不是務實的選擇。

3被告不符「共同犯罪」原則脫罪

至於3名罪名不成立的被告，法官指沒有證據顯示當事人出現在現場的時間，不能完全肯定他們清楚知道自己身處暴動現場，不能以「共同犯罪計劃」原則，推論他們曾協助或教唆他人參與暴動。另外有2名被告被加控無牌管有無線電通訊器具及襲警罪，並被判罪成。