下周三推「來港易」 每日2000內地澳門居民免檢疫

讓身處內地和澳門的非香港居民免檢疫來港的「來港易」計劃，自港府4月提出以來，一直因疫情反覆而未能啟動。事隔近5個月，特首林鄭月娥昨宣布下周三(15日)起，每日可容許2,000名持有陰性檢測結果的人士經「來港易」抵港，其間仍需要進行定期病毒檢測。至於上月因內地疫情而局部暫停的「回港易」計劃，即日起全面恢復，惟不包括被界定為中、高風險的內地地區。另外，本港昨錄得6宗輸入個案，連續21日沒有本地感染。



本港疫情趨穩定，已連續21日沒有本地感染個案，昨新增的6宗均為帶L452R變異病毒株的輸入個案，包括兩名菲律賓抵港的外傭，以及潛伏期曾居於將軍澳日出康城領都2座的42歲女子(#12130)，其餘分別來自英國或坦桑尼亞。除一名男患者只接種了一劑強生新冠疫苗外，其餘都分別已完成接種科興、復必泰或阿斯利康疫苗；初步確診暫錄得少於5宗。

內地和澳門的疫情近期亦見緩和，林鄭月娥昨出席行政會議前表示，早前先後因本港和內地疫情反彈而久未能成事的「來港易」計劃，將於下周三推出，每日可有2,000名非香港居民透過計劃，豁免檢疫來港，當中深圳灣管制站和港珠澳大橋香港口岸名額各佔1,000個。她強調，相關人士來港前同樣須持有核酸陰性檢測證明、入境後要接受定期病毒檢測，詳情稍後由政制及內地事務局公布。



「回港易」計劃未有輸入個案

至於上月初因應內地疫情反彈，而縮減至只適用於廣東省的「回港易」計劃，則今日開始全面恢復。林鄭月娥表示，現時內地疫情已經穩定，故重新放寬計劃以方便港人免檢疫回港，安排如「來港易」和之前一樣，包括不適用於少數在內地被視為中、高風險的地區等。她重申，「回港易」自去年11月推出後，累計逾20萬回港人次均沒有出現一宗確診，因此可放心進行這個計劃。政制及內地事務局表示，計劃仍設有每日名額，分別為深圳灣3,000個、港珠澳大橋2,000個、機場1,000個。截至昨日，國家衛健委網站顯示有3個江蘇省及雲南省的地區屬中風險、沒有地區為高風險。

旅遊業料商務及緊急需要為主

旅遊業促進會總幹事崔定邦認為，「來港易」計劃對業界幫助十分有限，因為即使非香港居民能免檢疫來港，返回內地或澳門時仍要強制隔離，相信不會有人為購物或享受美食，而情願回程時檢疫。他預料，受惠的主要會是商務客人或有必要、緊急家事要處理的人，又形容計劃對「通關」而言已「走前一步」。

對於坊間有指很多輸入個案打針後仍確診，林鄭月娥引用上月1日至周日(5日)的數據，指每一萬名已打針的人有2.8人確診，沒有打針的則每一萬名有9.4人確診，形容打針能夠保護自己沒那麼容易受感染。

此外，林鄭月娥透露本月20日開始，竹篙灣檢疫中心將開放予抵港外傭作檢疫用途，初步計算每日收費近500元，啟用前一周接受預約。

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