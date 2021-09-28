下周就任｜前外相當選自民黨總裁 岸田文雄成日本首相

日本執政自民黨昨舉行總裁選舉，由立場溫和、獲黨內建制派支持的前外相岸田文雄當選，將在下周一就任，接替擔任首相一年、民望低迷的菅義偉。岸田稱，將聚焦振興受新冠肺炎疫情打擊的經濟，外交和國家安全政策方面，將基於建立一個自由和開放的印太地區，似乎仍會抗衡中國在區內壯大。

岸田表示，國家仍處於危機中，暗示或現第六波新冠肺炎疫情，政府會繼續努力抗疫，並在年底前推動逾30萬億日圓(約2萬億港元)的刺激經濟方案。他也表示，會致力守護普世價值，如民主、確保區內和平穩定，並提高日本在國際事務上的參與，為全球挑戰包括氣候變化作出貢獻。

菅義偉因抗疫不力，本月3日宣布辭任首相，而岸田在黨總裁選舉中有3位對手，分別是曾任防相和外相的河野太郎、前總務相高市早苗和代理幹事長野田聖子，在首輪投票中岸田以一票之微力壓河野，其餘兩位女候選人無緣進入第二輪。第二輪投票中，岸田以257票擊敗獲170票的河野。河野是疫苗接種計劃推手，在傳媒民調中獲民眾支持，惟他屬改革派並未獲黨內建制和重量級人物支持。有指64歲的岸田作風溫和，建制派認為他較易掌控，即使岸田表明會改革黨內制度，限制總裁以外黨高層任期為1年，最多連任3屆，以防止權力集中和惰性。

挽救自民黨民望 對華政策料不變

自民黨控制的國會下周一將召開臨時會議表決岸田出任首相，料會通過，其總裁任期為3年，至2024年9月底，上任後將面對11月的眾議院改選，他承諾會聽取民眾意見，以挽回菅義偉因高壓抗疫政策而失去的民心。岸田競選時稱，支持緊密的美日安全合作，以及與有共同民主理念的亞洲和歐洲國家合作，也強調與中國對話的重要。日學者認為，新政府主要外交和安全政策不會有大改變。

下周就任｜前外相當選自民黨總裁 岸田文雄成日本首相