下周截止 7功能界別未有人出選 立法會累計60人報名

立法會提名期由上周六開始，至下周五結束，截至昨日共接獲60分提名表格，10個地區直選，新界北、西北及東北3區尚未接獲提名表格；28個功能界別則有教育界、法律界等7個界別未有人提名參選；佔大比數40個席位的選委界別再有6人出選，累計接獲23份提名表格。

選舉事務處昨再接獲12分立法會選舉的提名表格，累計共有60人出選，建制第一大黨民建聯已有22人報名出戰。中央政府完善香港選舉制度後，這次立法會選舉直選分10個地區，每區有兩個議席、即共20席；功能組別有30席，選委界別佔最多共40席。由今屆選舉起，無論是地區直選、功能組別，抑或選委會界別的參選人均要取得選委會提名(見表一)，以及通過資格審查。

地區直選由原來5區，重新分為10個選區，由35席減至20席；每區以雙議席單票制選出兩名立法會議員。截至昨日只有9人出選當中7區(見二)，港島西及九龍中各有2人出選，其餘港島東、九龍東等5區只有1人出選，而新界北、西北及東北3區則仍未有人報名。

勞工界最活躍

有219,254選民的功能界別方面，昨再有6人交表，暫累計共有28人參選。佔30席的功能組別議席與上屆不變，但亦有多項改動，包括取消原有區議會(第一)，以及俗稱「超級區議會」的6席區議會(第二)。而新的28個功能界別，除勞工界有3個席位外，其餘各只有一個席位，暫時勞工界有3人報名；社福界、金融服務界、體演文出界、紡織及製衣界、批發及零售界，以及飲食界則各有2人參選。不過，教育界、法律界、醫療衛生界、建測規園界、地產及建造界、工業界(一)，以及科技創新界則尚未有人提交提名表格。

至於今屆新增並擁有最多40議席的選委會界別，將由1,500名選委投票選出。截至昨日累計暫只有23人報名，較功能界別少。

下周截止 7功能界別未有人出選 立法會累計60人報名