下體尺寸？ 英醫生：食指無名指藏玄機

不少男士視下體長短為男性雄風指標之一，以往有人指鼻多大能反映陰莖大小，亦有指身高和陰莖長度有關。英國一位醫生就指出，原來透過手指就可以得知陰莖的大小，甚至在出生前就已經決定陰莖的長短。

英國國民保健署(NHS)醫生Dr Karan Rajan在TikTok平台上拍影片表示，成年男性的下體尺寸可透過手指長度比例判斷，如果食指比無名指更短，下體通常會較長，不過影片沒有提到何謂「長」。

睪固酮影響下體長度及手指長度

Rajan在影片中引述《亞洲男科學雜誌》(Asian Journal Andrology)上的泌尿學的研究指「睪固酮不只控制了未來的下體長度，還有未來的手指長度。」他說，男性陰莖尺寸，與「食指長度(2D)除以無名指(4D)長度」的數字成反比，數字越小，代表在母體子宮內接觸到的睪固酮濃度愈高，陰莖愈有可能較長。不過他亦補充說，這是項有趣的研究，但也不見得是絕對的辨別標準。