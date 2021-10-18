不可思議｜全村逾2000人腦中風 死人曾就醫48次

中國山東一條村住有二千多人，5年來從老到幼都曾有罹患腦中風的醫保結算記錄，甚至一名離世多年的老人，仍有48次醫保紀錄，懷疑有人涉嫌詐欺騙保。縣紀委監委表示，將對黨員和公職人員違紀行為進行「嚴肅處理」，公安機關也展開了調查工作。

根據《澎湃新聞》、《極目新聞》報道，中國山東菏澤單縣萊河鎮崔口村一名陳姓男子，今年7月份進行了一項盲腸炎手術，準備透過保險索賠時，卻被保險公司稱他曾被診斷為「腦中風」，陳先生非常困惑，翻查紀錄下，發現他在2019年至2020年間被多次診斷為腦中風，就醫機構則是崔口村衞生室。陳先生又查詢了家人的醫保訊息，結果發現一家10口人「全都罹患腦中風」。

5歲女孩已有腦中風紀錄

這件事情被曝光後，村民陸續發現自己也都被診斷腦中風，有村民表示，家中孫女才5歲就有腦中風的紀錄，還有16歲少年被紀錄為45次腦中風，就連去世多年的老人也有48次紀錄。

相關單位收到舉報後進行初步排查，發現崔口村共2,000多位村民都出現同一情況，總共涉及37,000多條「有問題」的醫保記錄，而且其他村的7個衞生室也存在類似情況。

單縣縣委宣傳部的李姓工作人員向傳媒解釋，相關人員是為了省事，才會在村民就醫刷卡時將代碼都填為腦中風的「0001」，卻無法解釋村民明明沒有就醫，醫保帳戶裡的錢卻不翼而飛。

單縣在本月18日成立了聯合調查組，相關人員被暫時扣留了醫生執業證書，萊河鎮相關村衞生室的醫保報銷資格也被取消。縣紀委監委表示，將會對調查中發現的黨員和公職人員違規違紀問題進行嚴肅處理。公安機關也展開調查工作。