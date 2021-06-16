不抱期望 美俄分歧大 峰會料無驚喜 拜登普京會晤笑住握手

美俄峰會昨在瑞士日內瓦舉行，美國總統拜登和俄羅斯總統普京在會前先禮後兵，一臉笑容握手後才進入會場，在閉門會議前的開場白也以禮相待，未有針鋒相對；普京稱多謝拜登邀請舉行今次峰會，期望有成果，又指兩國累積了很多問題須高層會議解決。拜登形容這是兩個大國之間的討論，指雙方可在共同利益的範疇上合作，「面對面見面較為好」。美俄雙方均對今次會議無太大期望，美國官員表示，不會預期有大成果，俄國的外交顧問則說，並不肯定會否達成協議。



這是拜登就任總統後首度與普京會晤，廣受國際關注，兩人在香港時間昨晚7時後會面，先聯同美國國務卿布林肯、俄羅斯外長拉夫羅夫，以及傳譯員舉行一場小型會議，之後再帶領雙方代表團舉行會談，預料持續4至5小時。在開場的拍照時間，有記者問拜登是否信任普京，拜登點頭，但白宮隨即在Twitter澄清那是多謝記者提問，非回答問題。也有記者大聲問有關被囚俄反對派領袖納瓦爾尼的問題，但普京無理會。有傳媒形容美俄領袖表現拘謹，以及迴避眼神接觸。

普京罕有準時抵達

美俄峰會預料會討論俄羅斯網絡攻擊、干預美國大選、裁減核武、烏克蘭及納瓦爾尼等棘手議題，拜登在會前已表明關注納瓦爾尼情況，普京則斥網絡攻擊和干預美國大選均屬無根據指控。另外，普京會見其他國家領袖如美國前總統奧巴馬和特朗普、德國總理默克爾等，都「例遲」，有指他以此顯示地位，但昨日美俄峰會，他卻罕見準時抵達會場。惟有報道指他率先步入會面場地，坐在象徵主人家的右邊座位。