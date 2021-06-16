Am730
Am730
Am730
Am730
News
不抱期望 美俄分歧大 峰會料無驚喜 拜登普京會晤笑住握手
1 小時前
#Hashtags
美俄峰會拜登普京
不抱期望 美俄分歧大 峰會料無驚喜 拜登普京會晤笑住握手
news-images
兩人進入會場前一臉笑容，握手問好。

美俄峰會昨在瑞士日內瓦舉行，美國總統拜登和俄羅斯總統普京在會前先禮後兵，一臉笑容握手後才進入會場，在閉門會議前的開場白也以禮相待，未有針鋒相對；普京稱多謝拜登邀請舉行今次峰會，期望有成果，又指兩國累積了很多問題須高層會議解決。拜登形容這是兩個大國之間的討論，指雙方可在共同利益的範疇上合作，「面對面見面較為好」。美俄雙方均對今次會議無太大期望，美國官員表示，不會預期有大成果，俄國的外交顧問則說，並不肯定會否達成協議。
 

這是拜登就任總統後首度與普京會晤，廣受國際關注，兩人在香港時間昨晚7時後會面，先聯同美國國務卿布林肯、俄羅斯外長拉夫羅夫，以及傳譯員舉行一場小型會議，之後再帶領雙方代表團舉行會談，預料持續4至5小時。在開場的拍照時間，有記者問拜登是否信任普京，拜登點頭，但白宮隨即在Twitter澄清那是多謝記者提問，非回答問題。也有記者大聲問有關被囚俄反對派領袖納瓦爾尼的問題，但普京無理會。有傳媒形容美俄領袖表現拘謹，以及迴避眼神接觸。

news-images
有記者形容拜登(左)和普京(右)均表現拘謹。(路透社)

普京罕有準時抵達
美俄峰會預料會討論俄羅斯網絡攻擊、干預美國大選、裁減核武、烏克蘭及納瓦爾尼等棘手議題，拜登在會前已表明關注納瓦爾尼情況，普京則斥網絡攻擊和干預美國大選均屬無根據指控。另外，普京會見其他國家領袖如美國前總統奧巴馬和特朗普、德國總理默克爾等，都「例遲」，有指他以此顯示地位，但昨日美俄峰會，他卻罕見準時抵達會場。惟有報道指他率先步入會面場地，坐在象徵主人家的右邊座位。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/不抱期望-美俄分歧大-峰會料無驚喜-拜登普京會晤笑住握手-272165
#Hashtags
美俄峰會拜登普京
Am730

新冠肺炎 「樓上」可復售鱷魚肉 港青抵澳門疑復陽

網媒記者拒捕罪成獲緩刑 裁判官發現出錯 押後再判

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎 「樓上」可復售鱷魚肉 港青抵澳門疑復陽
Am730
Am730
網媒記者拒捕罪成獲緩刑 裁判官發現出錯 押後再判
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多