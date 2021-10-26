不是替身｜金正恩曝光率增45% 南韓：開始建立個人思想體系

北韓最高領導人金正恩，近期因為暴瘦而引起外界對他健康的關注。不過，南韓國家情報院認為，金正恩健康無明顯問題，但曝光率大增則可見他開始建立個人思想體系。

南韓情報院：替身出席活動的消息不實

《韓聯社》報道，南韓國家情報院表示，他們透過人工智慧等科技分析發現，金正恩以替身出席公開活動的消息不實。情報院指，金正恩減重約20公斤，暫無明顯的健康問題。但值得關注的是，金正恩今年以來公開亮相70天，較去年同期大幅增加45％，北韓勞動黨會場已不再掛出已故領導人金日成與金正日的照片；加上北韓高層開始使用金正恩主義一詞，認為金正恩已開始建立個人思想體系。至於勞動黨副部長金與正，她今年已公開露面34次，亦較去年的17次增長一倍。

勸人民少吃一點應付糧食危機

為了防止新冠肺炎入侵，北韓在去年1月關閉和中國的邊界，此舉不但重創北韓經濟，也加劇了糧食危機。自由亞洲電台報道，金正恩曾向國民喊話，指糧食危機將持續到2025年，大家應該少吃一點，並且勒緊褲帶過日子。

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