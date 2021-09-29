不洗杯不換枕套馬桶無抹淨 北京環球影城酒店衛生堪憂

北京環球影城開幕大半個月，形象一跌再跌，繼有員工偷拍女遊客裙底被行政拘留後，園區兩間五星酒店「環球影城大酒店」及「諾金酒店」被揭發衛生堪憂。

曾測評內地多間酒店衛生情況的網紅「濾鏡粉碎機」，上月底非周末時間入住該兩間酒店每晚房價超過2,800元人民幣的客房，在應清潔或更換的物品上，蓋上很易洗掉的隱形螢光標記，翌日退房後由另一位測評員入住同一間房。「濾鏡粉碎機」周一晚發布測評短片，指該兩間酒店都無嚴格執行國家衛健委的「一客一換一消毒」規定，水杯、漱口杯全部無清洗，馬桶清潔不夠徹底，其中諾金酒店一隻杯內還可見前一位測評員喝中藥留下的黃跡(圓圖)；環球影城大酒店沒有更換全部枕巾、浴巾、毛巾和浴袍，諾金酒店就有更換所有床上用品和毛巾、浴巾等。

北京環球影城：已啟動內部調查

《南方都市報》昨引述北京環球影城賓客服務熱線人員稱，客房會「經過消毒處理」後供客人使用。「極目新聞」則引述北京環球影城回應稱，片中情況「與我們一貫的衛生標準不一致」，已啟動內部調查。涉事兩間酒店由國企北京首都旅遊集團及歐洲凱賓斯基酒店集團合資成立的凱燕國際管理營運。

不洗杯不換枕套馬桶無抹淨 北京環球影城酒店衛生堪憂