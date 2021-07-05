不滿還柙時不准穿短褲 梁游前助理指性別歧視申司法覆核

前「青年新政」立法會議員梁頌恆和游蕙禎助理、本土民主前線成員鍾雪瑩早前被控無牌管有槍械或彈藥罪，正被還押在羅湖懲教所。30歲的鍾雪瑩不滿法例容許男在囚人士可在夏天穿上短褲，而女性則必須穿長褲，覺得被差別對待，認為相關決定違反《基本法》及《香港人權法案》，並涉性別歧視，昨日入稟高等法院提出司法覆核，要求法庭撤銷及檢視相關規定。

懲教署5月下令女性轉季仍須穿長褲

原告為鍾雪瑩，被告為懲教署署長。鍾雪瑩去年10月被控無牌管有槍械或彈藥罪，案件押至下月6日再訊，其間鍾一直還押。入稟狀指，鍾雪瑩今年4月曾向羅湖懲教所職員以「轉季」為由，要求不須穿長褲，改穿短褲，被職員拒絕。直至今年5月3日，懲教署下令男性在囚及還押人士「轉季」時可改穿短袖上衣及短褲，女性則穿著短袖上衣及，但仍須穿長褲。

曾寫信向申訴專員投訴但仍未獲回覆

鍾雪瑩認為男性及女性在囚人士受差別對待，並持續向職員要求改穿短褲及口頭投訴，但都被職員拒絕，她曾寫信向申訴專員投訴，但至今仍未獲回覆。鍾雪瑩更因太熱而患上汗疹，她指規定不合理及不合憲，屬性別歧視，要求推翻法例。

入稟狀提及懲教以紀律為由要求女性穿長褲，而原告僅希望穿上如男性在囚者同款的及膝短褲。懲教另容許男左囚人士在夏天時穿短褲，其至可脫掉上衣，指相關衣著要求與紀律無關，而署方造法亦不會為社會帶來益處。

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