不速之客｜泰國民居遭大象破牆搵食 屋主：牠幾乎每天都來 (有片)

泰國華欣近日傳出，有大象闖入當地民眾的屋內覓食，屋主被嚇壞之餘也不忘拍下當時畫面，據稱大象還上門不只一次，幾乎每天都來，引發網路熱議。

一名泰國網友日前在Facebook上載相片，指一頭大象突然深夜到訪，不過這位不速之客並不禮貌，不知是否太肚餓，竟然直接破牆入屋，把頭伸入廚房，用象鼻搜索食物，找到之後連膠袋放入嘴，吵醒熟睡的村民。



屋主指，這頭大象幾乎每天都入侵民宅覓食，他們雖嘗試將食物密封，但大象依舊不時登門，讓他們備受困擾，但他們無奈之餘也只能拿起手機拍下相關畫面。

泰國國家公園及野生動物部人員接報到場後大聲驅趕大象，牠最後沿公路離開，返回森林。不速之客離開後一片狼藉，當局亦派人協助清理及恢復廚房原貌。



獸醫估計，大象闖入民居是由於雨季期間，含鹽份食物不足，迫使大象到民居覓食，建議村民移走廚房的鹽、醬油和醃魚等的鹹食，避免大象再度光臨。

相關畫面也立刻引發網友熱議，網友紛紛表示「如果是我可能會被嚇死」、「天哪牠把塑膠袋吃了」、「牠看起來餓壞了」等。