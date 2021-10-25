世界氣象組織：去年溫室氣體濃度創新高

聯合國世界氣象組織指，去年大氣溫室氣體濃度創新高，顯示全球阻止氣溫上升工作正偏離軌道，警告全球將會面臨更嚴峻的極端天氣。

聯合國世界氣象組織在第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)召開前夕發表報告，指大氣中最主要的溫室氣體成份二氧化碳去年的濃度達百萬分之413.2，佔總溫室氣體的66%，是工業化前水平的149%。

雖然去年全球面對新冠疫情，多國實施封城措施，減少工業活動，甚至出現經濟衰退，但去年二氧化碳濃度增加速度仍高於過去10年平均增加速度，這個趨勢在今年仍然持續。

世界氣象組織秘書長Petteri Taalas指出，報告為COP26談判者提供明確、具科學的信息。

世界氣象組織警告，目前的溫室氣體增長率會令氣溫上升幅度，遠超於2015年巴黎協定訂下的目標，即在本世紀將氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度，呼籲各國採取措施加強應對氣候變化的承諾，令相關工作重回正軌。

約翰遜冀俄羅斯提前於2050年實現碳中和

將主持COP26的英國首相約翰遜與不會親身出席峰會的俄羅斯總統普京通電話，就氣候變化及多項議題交換意見。

英國首相府表示，約翰遜對俄方力爭在2060年實現碳中和表示歡迎，但期望俄方能提前10年實現這個目標，他又指，目前與取得所需進展仍有很遠距離，「非常憂慮」為期12日的峰會談判失敗。

克里姆林宮表示，普京在通話中強調俄國會持續遵守國際義務，逐步減排，又承諾俄國代表團將為會議取得成功作出貢獻。