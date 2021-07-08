世界紀錄｜任天堂超級瑪利奧64卡帶以逾1200萬成交

日本任天堂經典電子遊戲「超級瑪利奧64」的卡帶，以156萬美元成交，折合逾1,200萬港元，創出電子遊戲拍賣價世界紀錄。

「超級瑪利奧64」卡帶可追溯至1996年，並首次用上3D圖像。遊戲由美國達拉斯拍賣公司 Heritage Auctions拍賣，公司表示，這是有史以來第一款以逾100萬美元的價鏄拍賣的遊戲，但未有透露買家身份。

近年愈來愈多玩家熱衷於懷舊遊戲，令經典遊戲機與卡帶的拍賣成交價水漲船高。

另一款任天堂遊戲卡帶「薩爾達傳說」，日前以87萬美元成交，但天價紀錄很快就被打破。

馬里奧就是1981年的Jumpman

馬里奧(Mario)是一個留著鬍子、戴著紅帽子的水管工，1981年在大金剛(Donkey Kong)遊戲中作為「Jumpman」的角色出現，1985年改名為「馬里奧」，與他的兄弟路易吉在遊戲世界中進行多類型冒險，馬里奧遊戲系列為任天堂於全球成功作出了極大「貢獻」，極具代表性。