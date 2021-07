世界遺產|再增5遺蹟 包括意大利波隆納拱廊及英國板岩地貌

聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產大會正在中國福州市以視像形式舉行,再新增了5個重要遺蹟,包括意大利的波隆納拱廊、英國的威爾士板岩地貌等。

世界遺產委員會會議審查2020年和2021年提出的39個候選名單,24日至27日已新增29項重要遺蹟和遺址,昨日再添加5項,分別是4個文化遺產及1個自然遺產,並批准1處原有遺產地的擴展。

新世遺包括意大利「波隆納拱廊」(The Porticoes of Bologna)、斯洛維尼亞「盧比安納的普雷契尼克作品─以人為本的都市設計」(The works of Jože Plečnik in Ljubljana- Human Centred Urban Design)、英國「威爾斯西北部板岩景觀」(The Slate Landscape of Northwest Wales)、俄羅斯「奧涅加湖和白海的岩刻」(Petroglyphs of Lake Onega and the White Sea)、加彭「伊溫多國家公園」(Ivindo National Park)。

波隆那門廊高度可讓人騎馬通過

其中波隆那的門廊追溯歷史背景,就是中世紀後期開始很多人居住在博洛尼亞/波隆那,1288開始了他們大規模的建設和擴建,為一體的規約博洛尼亞市政府的規定,所有新住宅必須用磚門廊,所以,門廊提供一個蓋子給走過的人,人更適宜居住在樓層上,地面仍然是公共用途的土地。根據當時條例,家家戶戶的門廊要配備2.66米之高,這足以通過騎在馬上的人。

威爾斯板岩地貌則是英國第33處入選世界遺產名錄的景觀。

斯洛維尼亞的「盧比安納的普雷契尼克作品」則是當地建築師盧比安納為首都盧布爾雅那,於當地1895年地震後重建的城市規劃。

俄羅斯的奧涅加湖和白海的岩刻,包含了4,500幅新石器時代的岩刻,距今约6,000至7,000年。

加彭的伊溫多國家公園建於2002年,佔地3,000平方公里,被赤道一分為二,最著名的是壯觀的孔古和明古利瀑布

