世界遺產｜日本奄美大島、西表島等成功列入世遺

聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產大會正在中國福州市以視像形式舉行，決定將日本的「奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島」(鹿兒島縣、沖繩縣)列為世界自然遺產，成為日本第五個被列入世界自然遺產名錄的項目。

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日本放送協會(NHK)報道，教科文組織周一將日本「奄美大島、德之島、沖繩島北部及西表島」列入世界自然遺產名錄。

奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島總面積約4.3萬公頃，大部分區域都是森林，島上的植物和動物自行進化，形成生物多樣性。很多瀕臨滅絕動物和稀有物種，都可以在這四個島上找到，例如分布在奄美大島和德之島的琉球兔(Pentalagus furnessi)，生活在沖繩島的沖繩秧雞(Gallirallus okinawae)，以及西表島獨有、屬極度瀕危的西表山貓。

日本2017年曾申請惟被建議暫緩

日本政府在2017年，曾嘗試申請將這4個島列入世界自然遺產名錄，不過當時教科文組織以有關保育區域分布在4個島上24處，難以整體保護等原因為由，建議暫緩列入。日本重新整編後，前年再次提出申請，聯合國教科文組織的諮詢機關「國際自然保育聯盟」(IUCN)進行實地調查後，認為當地符合條件，作出適合登記為世界自然遺產的建議。

日本之前已有4處登記為世界自然遺產，包括鹿兒島縣的屋久島、跨越青森縣與秋田縣的白神山地、北海道的知床，以及小笠原群島。