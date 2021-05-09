世界遺產 聯合國擬列大堡礁「瀕危」 澳洲不滿稱涉政治

聯合國教科文組織(UNESCO)轄下的「世界遺產委員會」，周二建議把大堡礁列入世界遺產「瀕危」(in danger)名冊，呼籲保護其免進一步受氣候變化破壞。建議如獲通過，大堡礁將成首個因氣候變化而被列瀕危的世界遺產。澳洲政府大為不滿，認為建議背後有政治原因，有報道聲稱可能跟中國有關，外交部發言人趙立堅斥完全是毫無根據的抹黑污衊。



澳洲環境部長萊伊(Sussan Ley)稱，聯邦及昆士蘭省政府已投放逾30億澳元(約174億港元)保護大堡礁，「大堡礁是全球管理得最好的礁脈，草案建議是在沒有第一手考察、沒有最新資訊下擬定」。萊伊已聯同外長佩恩(Marise Payne)致函UNESCO總幹事阿祖萊(Audrey Azoulay)表達「極度不滿」(extremely disappointed)。草案下月將在中國福州舉行的世界遺產大會表決。萊伊指上周才有聯合國官員告之大會前不會建議把大堡礁列為瀕危，如今卻「翻轉」(backflip)，她認為世界遺產委員會事前沒有做足必要諮詢，行事偏離正常程序。她聲稱上述建議背後有政治原因，但未有點名任何國家。



世界遺產委員會是由中國教育部副部長田學軍擔任主席，路透社引述一名不透露姓名的澳洲官員，聲稱中方有影響委員會的決定，「我們會上訴，但中國正控制著」。澳洲《悉尼晨驅報》(The Sydney Morning Herald)及《時代報》(The Age)聲稱曾檢視文件，指UNESCO上月給予澳洲的印象，是不會列大堡礁入瀕危名冊。報道並指，3個與世界遺產委員會有關的人員均為中國人，包括UNESCO副總幹事、UNESCO亞太部主任，以及國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)主席。



外交部︰完全是毫無根據的抹黑污衊

中國外交部發言人趙立堅稱，上述政治動機說法，完全是毫無根據的抹黑污衊，就像澳洲一些人一直以來出於意識形態偏見散布涉華謠言和虛假資訊一樣。有環保團體亦認為澳洲對大堡礁的保護確實不足，有份遊說世遺委員會的世界自然基金會(WWF)海洋部門主管雷克(Richard Leck)支持把大堡礁列為瀕危。全長約2,300公里的大堡礁於81年被UNESCO列為自然世界遺產，近年因海洋熱浪三度大規模白化，15年UNESCO警告將列為瀕危，當時澳洲推出「大堡礁2050計劃」拯救大堡礁。分析指大堡礁被列瀕危將影響澳洲旅遊收入，目前每年有約500萬人到訪大堡礁，為昆士蘭省帶來近7萬個職位。