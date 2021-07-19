世紀和解 涉致鴉片類藥物成癮潮 強生及分銷商付逾2000億

美國藥廠強生(Johnson & Johnson)及3間藥品分銷商，就被控告其銷售手法導致當地的鴉片類止痛藥成癮問題，與控方達成和解，同意合共補償260億美元(約2,028億港元)，是自98年的煙草和解協議後的最大和解金額。上述公司在多個州份面臨逾3,000宗訴訟，目前至少有華盛頓州表明不接受和解，將堅持訴訟。

鴉片類藥物為具有嗎啡作用的化學物質，對身體的周邊及中樞神經系統產生作用，可阻斷或減少疼痛的感覺，是癌症及長期痛症的舒緩藥物。強生等公司面對的指控，是其刻意淡化此類藥物的成癮問題，並令醫生提前及增加處方；分銷公司則被指疏於監管，令大量鴉片類止痛藥經非法管道流入社會，上述公司均否認指控。據報，自1999年以來，全美有數以萬計過量使用鴉片類藥物致死個案。



多位州檢察官周三表示已與強生等公司達成和解，其中強生會支付50億美元(約390億港元)，3間分銷商McKesson Corp、Cardinal Health Inc以及AmerisourceBergen Corp，將合共支付210億美元(約1,638億港元)。款項將用於治療成癮、支援受影響家庭、教育及其他社會項目上，各州分配金額視乎轄下有多少地方政府放棄訴訟而定。強生的和解金額須於9年內完成支付，頭3年須付約37億美元(約288億港元)；3間分銷商則須於18年內分批完成支付。