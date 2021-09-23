世衛總幹事改選 譚德塞料成唯一候選人

自新冠肺炎疫情以來備受關注的世界衛生組織總幹事改選，提名期周四結束，相信現任總幹事譚德塞會是唯一獲提名參選的人士，但他未表態是否有意連任。據外電報道，指德國會提名他連任，約20個歐盟國家亦決定提名他連任，而美國則不反對譚德塞連任，亦沒國家提出其他人選。

曾任埃塞俄比亞衛生部長和外長的56歲譚德塞，2017年出任世衛總幹事，是首名來自非洲的總幹事。他的5年任期將會屆滿，根據規定可連任一次。

曾遭特朗普批評就疫情調查偏袒中國

譚德塞在出任世衛總幹事期間，曾被美國上一屆總統特朗普批評在應對新冠疫情及調查病毒源頭上偏袒中國，今年7月，譚德塞宣布會進行第二階段病毒溯源調查，並希望專家組能再次到中國，惟被中方拒絕，批評以中國實驗室造成病毒洩漏為調查重點之一，是對科學的傲慢態度。

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