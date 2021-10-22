世衞下屆總幹事譚德塞成唯一候選人 提名不包中美俄

世界衞生組織(WHO)表示，現任總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)成為下任總幹事選舉的唯一候選人。

世衞下任總幹事的任命，將在明年5月舉行。世衞表示，在上月23日的截止日期之前，世衛組織共28個會員國提名一位候選人，即現任秘書長譚德塞。

提名譚德塞的28個會員國包括德國、法國、奧地利、西班牙、匈牙利、印尼、肯亞等，但除美國、中國及俄羅斯不在提名國之列，譚德塞的母國衣索比亞亦不在其中。

若表決通過 譚德塞第二任期明年8月開始

在公布候選人之後，世衞將在2022年1月執行委員會進行初步審查，確保候選人符合資格，並進行面試，然後將提名送交5月的世界衞生大會(WHA)上，以不記名投票的方式產生投票，若表決通過，譚德塞的第二任期將在明年8月開始，任期為5年。

譚德塞是埃塞俄比亞前衛生部長及外交部長，2017年5月成為首位當選世衞總幹事的非洲人。

相關新聞：