世銀調查指高層施壓提高中國營商排名 前行政總裁否認

世界銀行(World Bank)發表獨立調查報告，指有世銀前高層人員透過施壓，提高中國在全球營商報告中的排名，存在嚴重道德問題，因此決定徹底放棄該系列報告。

是次調查由世銀執行董事會職業道德委員會聘請的WilmerHale律師事務進行。調查報告點名前世銀行政總裁、現任國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)及時任世界銀行行長金墉(Jim Yong Kim)為涉事高層。調查報告指，金鏞領導的高層人員曾直接和間接向下屬施壓，要求改變營商環境報告的計算方式，以提升中國的評分。

報告指，負責草擬營商環境報告的團隊，當時相信是由金鏞親自下達有關指示，甚至曾一度試圖將香港的數據融入中國的數據。格奧爾基耶娃當時介入事件，指不能因政治原因將香港納入中國的數據，因而擱置，並尋找其他方式推高中國排名，最後研究團隊和一名高級顧問選出3項數據，對採集方式進行微調，最終中國在2018年的《營商環境報告》中的排名，較未改變計分方法前上升7級，至78位，維持前一年的排名。

格奧爾基耶娃：已向IMF執行董事會說明

格奧爾基耶娃發聲明表示，不認同這項由外部律師事務所根據世界銀行指示編撰的調查結果，她已經就事件向國際貨幣基金組織執行董事會說明。

世銀的調查報告指，中國在2018年的營商排名原本應該下跌至85位，但在世銀高層施壓後，中國的排名被提升7級至78位，世銀在2020年發現營商排名報告出現嚴重問題後，宣布放棄該系列報告，並進行調查。