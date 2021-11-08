丙型肝炎｜港大篩查揭八成高危者受感染 接受口服藥治癒率達九成

根據數據推算，本港約有2.2萬人感染丙型肝炎病毒，但由於沒有明顯病徵，患者未必能及早確診和接受治療，增加肝硬化及肝癌的風險。港大醫學院進行「丙型肝炎篩檢先導計劃」，為高危人士進行檢測，發現逾八成人確診，並向患者提供口服藥治療，最終治癒率達九成。

港大醫學院前年第三季至今年2月，透過非謀利團體，向140名曾共用針筒的高危人士進行檢測，發現117人證實患上丙型肝炎，確診率約84%，並向其中32人處方「直接抗病毒藥物」口服藥，治癒率達九成，而且由完成評估至接受治療平均時間，可由半年大幅縮減至兩個月內。

專家稱服藥8至12周可痊癒

丙肝主要傳播途徑為血液及性接觸，港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰指，若不及早治療，便有機會惡化至肝硬化及肝癌，呼籲高危人士主動篩檢。醫管局去年底起向所有丙肝患者提供口服藥，袁孟峰指，大部分人服藥約8至12周便可痊癒。

港大醫學院團隊早前已將計劃的檢測範圍擴展至更新人士及有濫藥史的人士，目標今年內可為480名高危人士篩檢，呼籲有需要的人士或機構可與港大聯絡。

相關新聞：