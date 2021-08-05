中佬偕女網友開房反遭老笠 被搶電腦現金私家車警拘4男女

中年漢上月底相約28歲中國籍女網友開房，期間女子藉詞落樓，半小時後四名大漢持刀入房行劫，打傷中年漢後搶走3.5萬元財物包括車匙，再盜取其私家車逃之夭夭。警方拘捕3男1女，年齡介乎28至71歲，並尋回失車。

中年漢被鋪格擋受輕傷

43歲男子上月28日透過交友程式認識該名女網友，翌日相約到尖沙咀一酒店開房，期間女子訛稱落街買酒，離開時順手牽羊取走房卡。中年漢不虞有詐在房間休息，詎料半小時後四名戴帽及口罩男子突持刀衝進，隨手撿起房內硬物襲向男子，搶走一部手提電腦、兩部手提電話、1.5萬元現金及車匙，再搶去中年漢的私家車逃逸。由於男子以棉被保護自己，僅受輕傷，事發後自行報警。

警方油尖警區刑事調查隊經深入調查，先在旺角聯運街尋回事主失車，其後鎖定四人身分，直至周二(3日)及昨日拘捕3男1女，涉搶劫及未獲授權而取用運輸工具，包括28歲中國籍女子、71歲無業男子及兩名分別38歲及48歲建築工人，互相透過交友程式認識，全部本身不認識受害人。行動中檢獲1.2萬元現金、5部手機及犯案時所穿衣物。

38歲及48歲男子各被暫控一項行劫，案件將於明日上午在九龍城裁判法院提堂；71歲男子及28歲女子則獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

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