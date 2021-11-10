中共六中全會閉幕 通過第三份歷史決議

中共十九屆六中全會今日閉幕。新華社發布六中全會公報，指全會審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，即中共歷來第3份歷史決議，並指黨中央號召全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。

根據六中全會公報，會上總結了中共自1921年建黨百年以來各個時期的主要任務，各時期主要領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤及習近平提出的重要思想理論、改革，以及各個時期中共和中國的成就。

習近平推動黨和國家歷史性變革

在習近平部分，全會指出，黨的十八大以來，「黨領導人民自信自強、守正創新，創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就」，以習近平同志為核心的黨中央「出台一系列重大方針政策，推出一系列重大舉措，推進一系列重大工作，戰勝一系列重大風險挑戰，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」。

其中，在堅持黨的全面領導上，「黨中央權威和集中統一領導得到有力保證，黨的領導制度體系不斷完善，黨的領導方式更加科學，全黨思想上更加統一、政治上更加團結、行動上更加一致，黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力顯著增強」。

推動香港局勢由亂到治的重大轉折

在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，黨中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎；堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

在外交工作上，中國特色大國外交全面推進，構建人類命運共同體成為引領時代潮流和人類前進方向的鮮明旗幟，中國外交在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機，中國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。

此外，在全面從嚴治黨、經濟建設、全面深化改革開放、政治建設、全面依法治國、文化建設、社會建設、生態文明建設、國防和軍隊建設上，都有實質、顯著提升。在維護國家安全上，更「經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗」。

習近平思想是21世紀馬克思主義

全會指出，黨的百年奮鬥展示了馬克思主義的強大生命力，馬克思主義的科學性和真理性在中國得到充分檢驗，馬克思主義的人民性和實踐性在中國得到充分貫徹，馬克思主義的開放性和時代性在中國得到充分彰顯；黨的百年奮鬥深刻影響了世界歷史進程，黨領導人民成功走出中國式現代化道路，創造了人類文明新形態，拓展了發展中國家走向現代化的途徑。

全會指，「習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍」。

全會強調，中共百年奮鬥所累積的寶貴歷史經驗，就是：堅持黨的領導、堅持人民至上、堅持理論創新、堅持獨立自主、堅持中國道路、堅持胸懷天下、堅持開拓創新、堅持敢於鬥爭、堅持統一戰線、堅持自我革命。全會同時要求，「全黨必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」，，亦「必須永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，踐行以人民為中心的發展思想」，同時「必須銘記生於憂患、死於安樂，常懷遠慮、居安思危」，堅持全面從嚴治黨。

中共二十大明年下半年北京召開

全會同時審議通過了《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》，決定中共二十大在明年下半年於北京召開，並強調二十大是中共「向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會」。

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