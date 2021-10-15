中共十九屆六中全會下月8日召開 將審議第三份歷史決議

新華社報道，中共中央政治局今日召開會議，決定中共第十九屆中央委員會第六次全體會議(六中全會)於下月8至11日在北京召開。

中共中央總書記習近平主持今日會議。中共中央政治局在會議中聽取了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據今次會議討論的意見作出修改後，將決議稿提請十九屆六中全會審議。

前兩份歷史決議確立毛鄧領導核心地位

明年是中共第二十次全國代表大會(二十大)召開之年，亦是中共領導層換屆之年。中共每屆舉行七次全會，六中全會往往觸及下屆人事變動和黨的路線。新華社上月曾報道，中共中央政治局決定11月在北京召開十九屆六中全會，並提到主要議程是「重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題」。當時就有分析認為，六中全會將通過中共歷來第三份「歷史決議」。

前兩份歷史決議分別是1945年中共七屆六中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》，以及1981年十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。該兩份歷史決議都是在中共處於歷史轉折關頭時，對有爭議的黨內歷史問題作出結論，並全面總結黨的歷史經驗，統一全黨思想，對未來發展提供指導理論等，同時分別確立毛澤東和鄧小平在黨內和全國的領導核心地位。

中華民族復興進入不可逆轉歷史進程

今日的中共中央政治局會議可預見第三份歷史決議的一些內容。新華社報道，會議強調，在黨的長期奮鬥歷程中，以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民推動革命、建設、改革取得了重大成就、積累了寶貴經驗。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民取得新的重大成就、積累了新的寶貴經驗，彰顯了中國特色社會主義的強大生機活力，黨心軍心民心空前凝聚振奮，中國國際地位日益鞏固，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

全黨必須常懷遠慮居安思危

會議指出，全黨必須銘記生於憂患、死於安樂，常懷遠慮、居安思危，繼續推進新時代黨的建設新的偉大工程，堅持全面從嚴治黨，永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，踐行以人民為中心的發展思想，不斷實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益，團結帶領全國各族人民不斷為美好生活而奮鬥。

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