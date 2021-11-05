中共十九屆六中全會今召開 審議第三份歷史決議

中共十九屆六中全會今起一連4天在北京召開，會議主要議程為中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題，審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。

這是中共歷來第三份「歷史決議」。前兩份歷史決議分別在1945年中共七屆六中全會及1981年十一屆六中全會上獲得通過，兩者均是在中共處於歷史轉折關頭時，對有爭議的黨內歷史問題作出結論，並全面總結黨的歷史經驗，統一全黨思想，對未來發展提供指導理論等，同時分別確立時任領導人毛澤東和鄧小平在黨內和全國的領導核心地位。

新華社：決議稿獲充分肯定

新華社報道，今次全會前，決議稿已在中共黨內外一定範圍內徵求意見；中共總書記習近平主持召開黨外人士座談會，當面聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見。報道指，各地區、各部門、各方面及中共十九大代表，均對決議稿給予充分肯定，一致贊成決議稿的框架結構和主要內容，認為決議稿實事求是、尊重歷史、主題鮮明、總結全面，同時提出許多很好的意見和建議。

新華社接連發文細數習近平政績

六中全會舉行前夕，新華社連續兩天發表題為《習近平帶領百年大黨奮進新征程》及《繼續奮鬥，走好新時代趕考路——寫在黨的十九屆六中全會召開之際》的特稿，細數習近平擔任中共總書記9年來的政績，包括打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會，確立習近平新時代中國特色社會主義思想等，形容習近平是、「眾望所歸的領導核心」、「胸懷天下的大國領袖」、「讓國家強起來的戰略家實幹家」、「開辟新境界的時代變革者」及「繼往開來的領航人」等，強調「對歷史的最好紀念，就是創造新的歷史」，又指今次全會「肩負著承前啟後、繼往開來的偉大使命」、「回望過往的奮鬥路，眺望前方的奮進路」。

新華社：中華民族偉大復興勢不可擋

新華社今午再發表題為《不可逆轉的歷史進程——從以習近平同志為核心的黨中央引領新時代變革性實踐看實現中華民族偉大復興》的長文，詳細講述在習近平帶領下中國的變革，並形容在此時此刻，「我們的堅強領導不可撼動，經過淬煉的中國共產黨猶如一塊『整鋼』，團結統一、健壯強大前所未有」，經濟動力更加強大，制度保證也更為鞏固，而且「我們的精神力量氣勢磅礴，中國人民的信仰、信念、信心堅若磐石，激發起巨大凝聚力和向心力」，中國國際地位和國際影響力也空前提升，「時與勢在我們這邊」。

文章強調，「有中國共產黨的集中統一領導，有堅強成熟有力的領導核心，有科學統一的指導思想，這正是中華民族偉大復興勢不可擋的最大底氣」。

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