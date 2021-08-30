中共十九屆六中全會11月召開

中共中央政治局今日召開會議，決定11月在北京召開中共十九屆中央委員第六次全體會議(六中全會)，主要議程為中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題。

以史為鑒 可以知興替

今日會議由中共總書記習近平主持。會議指出，「以史為鑒，可以知興替」，總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗，是在建黨百年歷史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要，是增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，做到堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要。與此同時，是推進黨的自我革命、提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永保黨的生機活力、團結帶領全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥的需要。

會議認為，全黨要堅持唯物史觀和正確黨史觀，從黨的百年奮鬥中看清楚過去為甚麼能夠成功、弄明白未來怎樣才能繼續成功，從而更加堅定、更加自覺地踐行初心使命，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義。