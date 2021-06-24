中共尊重保障人權白皮書：堅持幸福生活是最大人權

國務院新聞辦公室今日發表《中國共產黨尊重和保障人權的偉大實踐》白皮書，指中共成立100年，「創造了尊重和保障人權的偉大奇跡，譜寫了人權文明的新篇章」。白皮書稱，中共百年來堅持人民至上，堅持將人權的普遍性原則與中國實際相結合，堅持生存權、發展權是首要的基本人權，堅持人民幸福生活是最大的人權，堅持促進人的全面發展，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，成功走出一條中國特色社會主義人權發展道路。

白皮書又指，中國堅定維護世界和平，堅持以合作促發展，以發展促人權，積極參與國際人權事務，為全球人權治理貢獻中國智慧、提供中國方案，推動世界人權事業發展，與世界各國一道，共同構建人類命運共同體。

重申走自己的人權道路

白皮書從清末「中國人民的人權慘遭踐踏」開始，講述中共1921年7月正式成立以來，中國人權的變化、進步、成就和國際參與，重申「在中國實現尊重人權、保障人權、發展人權，沒有現成的條條框框可以照搬，必須從本國實際出發，走自己的路」，沒有中共領導，便沒有社會主義制度；沒有社會主義制度，便無法保障全體人民的根本權益。

發展是解決中國所有問題的總鑰匙

白皮書強調，中共在人權上的政治原則是人民當家作主，人民當家作主的實現主要體現在民主、自由、平等等權利的獲得和實現上，「這也是社會主義核心價值觀的重要內容」，而「發展是解決中國所有問題的總鑰匙，也是推動中國人權事業進步的發力點」。

建國百年時中國人更有尊嚴自由幸福

白皮書最後總結，「歷史表明，沒有中國共產黨，就沒有新中國；沒有中國共產黨，就沒有中國人權事業的不斷發展進步。中國共產黨的領導，是中國人權事業發展和中國人民享有更加充分人權的根本保障……當前，中國共產黨正帶領全國人民為實現第二個百年奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢而努力。到新中國成立100年(2049年)時，中國將建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。到那時，中國人民的各項權利必將得到更高水平的保障，中國人民將更加享有尊嚴、自由和幸福。到那時，世界將因中國而更加繁榮發展，中國必將為推動世界人權事業發展作出更大貢獻」。