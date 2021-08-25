中共發布新文獻：果斷出手扭轉香港亂局

中共中央宣傳部今日發布文獻《中國共產黨的歷史使命與行動價值》，當中提到，對於危及黨的執政地位、國家政權穩定，危害國家核心利益、人民根本利益，有可能打斷中華民族復興進程的重大風險挑戰，黨毫不猶豫、斷然出手，堅決鬥爭、堅決勝利，例子包括採取一系列重大措施一舉扭轉香港亂局、實現重大轉折，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定，還有果斷應對美國單方面挑起的中美經貿摩擦，以及取得抗擊新冠肺炎疫情鬥爭重大戰略成果。

中共向來反對霸權強權

文獻又提到，中共在反抗外敵入侵中誕生，反對霸權、反對強權是黨與生俱來的鮮明品質。新中國成立後，在對外政策上堅持獨立自主原則，堅持中共的事情必須由中共來辦、中國的事情必須由中國人民來辦，決不允許外來任何力量、任何形式的干涉，決不屈服於任何外來壓力，始終保證國家主權、安全、發展利益牢牢掌握在自己手中。

提出「一切反動派都是紙老虎」

文獻稱，黨鮮明提出，「一切反動派都是紙老虎」。面對美帝國主義的粗暴挑釁，以戰止戰、以武止戈，取得抗美援朝戰爭勝利，以鐵的事實說明霸權主義不得人心、註定失敗。黨的十八大以來，面對個別國家的霸權主義、單邊主義，面對一些外國勢力在涉疆、涉藏、香港、台灣問題，以及所謂人權、民族、宗教、司法等問題上對中國內政的粗暴干涉，在南海、東海等問題上危害中國領土主權安全的各種圖謀與行為，黨原則堅定、立場鮮明，敢於碰硬、堅決鬥爭，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

決不允許外來勢力欺負中國人

文獻強調，當今世界，多極化是大勢所趨，某些國家試圖像以往那樣稱王稱霸、唯我獨尊，已經不可能。任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸道、霸凌。今天的中國，已不是100年前的中國。中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役中國人民，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。