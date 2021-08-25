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中共發布新文獻：果斷出手扭轉香港亂局
37 分前
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中國共產黨的歷史使命與行動價值中共反修例國安法中美關係霸權主義
中共發布新文獻：果斷出手扭轉香港亂局
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中共新文獻指「果斷出手扭轉香港亂局」。(中新社)

中共中央宣傳部今日發布文獻《中國共產黨的歷史使命與行動價值》，當中提到，對於危及黨的執政地位、國家政權穩定，危害國家核心利益、人民根本利益，有可能打斷中華民族復興進程的重大風險挑戰，黨毫不猶豫、斷然出手，堅決鬥爭、堅決勝利，例子包括採取一系列重大措施一舉扭轉香港亂局、實現重大轉折，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定，還有果斷應對美國單方面挑起的中美經貿摩擦，以及取得抗擊新冠肺炎疫情鬥爭重大戰略成果。

中共向來反對霸權強權

文獻又提到，中共在反抗外敵入侵中誕生，反對霸權、反對強權是黨與生俱來的鮮明品質。新中國成立後，在對外政策上堅持獨立自主原則，堅持中共的事情必須由中共來辦、中國的事情必須由中國人民來辦，決不允許外來任何力量、任何形式的干涉，決不屈服於任何外來壓力，始終保證國家主權、安全、發展利益牢牢掌握在自己手中。

提出「一切反動派都是紙老虎」

文獻稱，黨鮮明提出，「一切反動派都是紙老虎」。面對美帝國主義的粗暴挑釁，以戰止戰、以武止戈，取得抗美援朝戰爭勝利，以鐵的事實說明霸權主義不得人心、註定失敗。黨的十八大以來，面對個別國家的霸權主義、單邊主義，面對一些外國勢力在涉疆、涉藏、香港、台灣問題，以及所謂人權、民族、宗教、司法等問題上對中國內政的粗暴干涉，在南海、東海等問題上危害中國領土主權安全的各種圖謀與行為，黨原則堅定、立場鮮明，敢於碰硬、堅決鬥爭，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

決不允許外來勢力欺負中國人

文獻強調，當今世界，多極化是大勢所趨，某些國家試圖像以往那樣稱王稱霸、唯我獨尊，已經不可能。任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸道、霸凌。今天的中國，已不是100年前的中國。中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役中國人民，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中共發布新文獻：果斷出手扭轉香港亂局-282101
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