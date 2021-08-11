中加關係｜25國50外交官聚加使館聲援 外交部譴責嚴重侵犯司法主權

涉嫌從事間諜活動、2018年12月起被中國拘留的加拿大商人斯帕沃爾(Michael Spavor)，昨被判處監禁11年、沒收5萬元人民幣個人財產，以及驅逐出境，但判決未有提及時間。加拿大總理杜魯多罕見地發出聲明，指定罪及量刑都絕對不可接受。25個國家、50名駐華外交官，在判決後齊集北京的加拿大駐華大使館，聲援斯帕沃爾。

杜魯多發聲明回應，以絕對不可接受及不公正，形容中國法院對案件的定罪及量刑，又表示，加拿大首要仍然希望確保斯帕沃爾，以及仍在拘留的前外交官康明凱，能立即獲釋，加拿大政府會繼續向兩人及家屬，提供領事協助。

斯帕沃爾案宣判後，25個國家共50名駐華外交官在北京的加拿大駐華大使館，聲援斯帕沃爾。美國駐華大使館也發表聲明，譴責有關的判決，指責中方試圖將兩人當作談判的籌碼。

外交部：拉幫結派對華施壓沒能得逞

北京強烈譴責加拿大政府言論。外交部發言人華春瑩批評，加拿大糾集個別國家，罔顧事實，混淆是非，對中國有關法院依法處理加拿大在華公民個案指手劃腳、說三道四，嚴重侵犯中國司法主權，嚴重違背法治精神。

華春瑩強調，中國是法治國家，無論違法犯罪人員是什麼國籍，司法機關均嚴格依法處理、一視同仁，任何外籍身份都不是「護身符」。她指，加拿大一方面標榜「法治國家」和「司法獨立」，另一方面公然干預中國司法機關依法獨立辦案，公然踐踏法律面前人人平等的法治精神，充分暴露出搞「雙重標準」的虛偽面目和將法律問題政治化的真實意圖，奉勸加方，搞「麥克風外交」、拉幫結派對華施壓的企圖過去沒能得逞，將來也絕不可能得逞，並敦促有關國家拿出法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

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