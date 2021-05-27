中加關係 孟晚舟案審結在即 加漢販毒遼寧維持死刑

一名加拿大男子在內地走私毒品早前被判罪成，昨遭遼寧省高級人民法院二審駁回其上訴，維持死刑判決，並依法報請最高人民法院核准。加拿大政府批評裁決武斷，死刑處罰「殘忍和不人道」，到庭聽審的加國駐華大使鮑達民促請中方寬大處理該案，他又質疑今次裁決與加拿大正審訊華為太子女孟晚舟的引渡有關。美國尋求將孟晚舟引渡到美國的聆訊，料未來數周將審結。



謝倫伯格(Robert Schellenberg)在2014年因涉嫌將222.035公斤冰毒走私運往澳洲被捕，大連市中級人民法院2018年11月判他監禁15年。謝倫伯格提出上訴，惟檢方指刑罰過輕，加上有新證據，案件發還原審法院重審。大連市中級人民法院2019年1月重審後改判他死刑，時值孟晚舟在溫哥華國際機場被捕後一個月。遼寧省高級人民法院去年5月審理謝倫伯格的死刑上訴，並於昨日宣讀判決。

加商人間諜案最快今判決

在孟晚舟被捕後，加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)及商人斯帕沃爾(Michael Spavor)也涉嫌從事危害中國國家安全活動被捕。鮑達民昨向傳媒透露，據他們理解，斯帕沃爾的案件將在今天有判決，至於康明凱的審訊則未收到消息。他被問到3名加拿大人的案件是否與孟晚舟案有關時，他說該案正在溫哥華聆訊，「我並不認為這是巧合」，又指事件涉地緣政治。