中四生猝死案｜校長未向家屬道歉 學校發稿配合陪審團建議

前年就讀中四的男學生肖葉濤上體育課時昏迷，經搶救後不治。死因裁判庭的五人陪審團退庭商議約兩小時後，一致裁定他「死於自然」，醫學死因為「淋巴細胞性心肌炎」。陪審團就案件向教育局長作4項建議，包括每年至少審查一次，確保全港學校貫徹執行學校體育學習領域安全指引，定期派員檢視等。死者母親離庭時不滿裁決，哭訴學校至今未有道歉；同場校長亦沒回應相關要求。

案發前，校務處職員已將死者因患有心臟病而列明不宜上體育課；事發當日，死者於城門谷公園上體育堂跑步，期間突感不適暈倒，送院搶救不治。

死因庭列4建議促教局跟進

死因裁判官何俊堯引導3男2女陪審團，建議考慮肖葉濤的死因為「死於自然」或「死因存疑」。陪審團一致裁定肖死於自然，並建議教育局長每年最少審查一次，確保全港學校貫徹執行「學校體育學習領域安全指引 」；定期派員檢視全港學校內相關部門；教局應盡早制定罰則，以懲罰未有依足指引的學校；重新檢視全港學校執行教局指引的監管制度，避免再發生同類不幸事件。

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死者母親：不能接受裁決

死者母親林梅金離庭時表示不能接受裁決，並反問記者怎會滿意，又哭訴兒子死了，校方也沒有道歉。涉案學校荃灣路德會呂明才中學校長馬玉娟離庭時，被問到校方會否負責或向家屬致歉等，均未有回應，然後登車離開。校方其後發稿，指校方深感哀痛，會配合陪審團建議，並向死者家屬致深切慰問。