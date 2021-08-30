Am730
Am730
Am730
Am730
News
中四生猝死案｜校長未向家屬道歉　學校發稿配合陪審團建議
2 小時前
#Hashtags
中四生死因庭陪審團教育局體育堂猝死肖葉濤
中四生猝死案｜校長未向家屬道歉　學校發稿配合陪審團建議
news-images
涉事校長馬玉娟離庭時，未有回應提問，亦沒有向死者家屬致歉。(網頁截圖)

前年就讀中四的男學生肖葉濤上體育課時昏迷，經搶救後不治。死因裁判庭的五人陪審團退庭商議約兩小時後，一致裁定他「死於自然」，醫學死因為「淋巴細胞性心肌炎」。陪審團就案件向教育局長作4項建議，包括每年至少審查一次，確保全港學校貫徹執行學校體育學習領域安全指引，定期派員檢視等。死者母親離庭時不滿裁決，哭訴學校至今未有道歉；同場校長亦沒回應相關要求。

案發前，校務處職員已將死者因患有心臟病而列明不宜上體育課；事發當日，死者於城門谷公園上體育堂跑步，期間突感不適暈倒，送院搶救不治。

死因庭列4建議促教局跟進

死因裁判官何俊堯引導3男2女陪審團，建議考慮肖葉濤的死因為「死於自然」或「死因存疑」。陪審團一致裁定肖死於自然，並建議教育局長每年最少審查一次，確保全港學校貫徹執行「學校體育學習領域安全指引 」；定期派員檢視全港學校內相關部門；教局應盡早制定罰則，以懲罰未有依足指引的學校；重新檢視全港學校執行教局指引的監管制度，避免再發生同類不幸事件。

相關報道：中四生體育堂暈倒猝死　陪審團一致裁定死於自然

死者母親：不能接受裁決

死者母親林梅金離庭時表示不能接受裁決，並反問記者怎會滿意，又哭訴兒子死了，校方也沒有道歉。涉案學校荃灣路德會呂明才中學校長馬玉娟離庭時，被問到校方會否負責或向家屬致歉等，均未有回應，然後登車離開。校方其後發稿，指校方深感哀痛，會配合陪審團建議，並向死者家屬致深切慰問。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中四生猝死案｜校長未向家屬道歉　學校發稿配合陪審團建議-282749
#Hashtags
中四生死因庭陪審團教育局體育堂猝死肖葉濤
Am730

習近平：從促進共同富裕出發 推進公平競爭

消委會｜革新官網改善功能 設「懶人包」助精明消費

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
習近平：從促進共同富裕出發 推進公平競爭
Am730
Am730
消委會｜革新官網改善功能 設「懶人包」助精明消費
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多