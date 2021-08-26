中四生體育堂暈倒猝死 陪審團一致裁定死於自然

荃灣路德會呂明才中學中四男生，前年3月在校上體育堂跑步期間，突然不適暈倒，送院求救後不治。死因庭連日召開死因研訊，陪審團今日一致裁定死於自然。

19歲死者肖葉濤，於2019年3月18日在仁濟醫院不治，案發時於荃灣路德會呂明才中學就讀中四。案發當日，死者於城門谷公園上體育堂跑步，期間突感不適暈倒，送院搶救不治。呂明才中學列為有利害關係的一方。死因庭早前傳召15名證人，包括該校校長、體育科主任及老師、法醫、為死者診治及急救的醫生等。

法醫：死因為淋巴細胞性心肌炎

總結死因研訊，法醫林百通供稱，死者肖葉濤沒有結構性或先天性的心臟疾病，其死因為淋巴細胞性心肌炎，屬「自然死因」。肖葉濤於案發前已曾在校暈倒送院，並須留院3天，惟當時未確診任何疾病，主診醫生亦沒有禁止他做運動。肖葉濤其後再於校內感到不適，校務處職員要求下，更新其學童身體狀況調查表，列明他罹患心臟疾病及不宜上體育課。不過，體育老師供稱，他沒有收到相關文件，不知道肖不適宜做運動，案發當日亦曾詢問他是否可以跑步。

校長承認未有跟從教局指引

然而，該校校長馬玉娟作供時承認，校方在案發前未有完全跟足教育局指引，在處理身體有問題學生的個案時，未有向家長派發體育課同意書等，但她強調事後已召開緊急會議檢視，並以作出改善。