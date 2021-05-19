中國公布載人上火星「三步走」構想：逐步航班化 形成經濟圈

中國載人火星探測「三步走」設想近日在俄羅斯舉行的2021年全球航天探索大會上公布。中國航天科技集團旗下《中國航天報》報道，中國航天科技集團一院院長王小軍在會上介紹，第一步是技術準備階段的「機器人火星探測」，主要任務包括火星採樣返回、火星基地選址考察、原位資源利用系統建設等。第二步是初步應用階段的「初級探測」，主要任務為載人環火、軌道探測、載人火星著陸探測、火星基地建設等。第三步是經濟圈形成階段的「航班化探測」，主要任務包括大規模地火運輸艦隊，大規模開發與應用等。

中國火星探測工程正處於機器人火星探測階段，去年7月升空並於今年5月著陸火星的「天問一號」火星探測器及「祝融號」火星車，正在火星表面探測。報道提到，載人火星探測任務預計可在2033年、2035年、2037年、2041年、2043年等出發，利用地球與火星之間的循環軌道，定期重返地球和火星，期間會在地火循環軌道上布置轉移飛行器作為「接駁車」，運送「深空居住艙」及載人太空船等去火星。