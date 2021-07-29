史學泰斗余英時睡夢中離世 享年91歲

著名史學家余英時，本月1日於美國寓所睡夢中逝世，享年91歲。

余英時師從錢穆 新亞書院首屆畢業生

1930年出生於中國天津的余英時，先師從國學大師錢穆，1950年入讀新亞書院，1952年畢業，為新亞書院第一屆畢業生。後赴美國哈佛大學取得博士學位，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，西方學界皆推崇其為「21世紀中國史學之泰斗」。

設余英時先生人文研究獎鼓勵年輕學人

余英時院士為全球極具影響力的史學大師，深入研究中國思想、政治與文化史，貫通古今，在當今學界十分罕見。他亦關懷社會、維護自由民主價值，2014年獲得首屆唐獎漢學獎殊榮後，委託中史研究院歷史語言研究所設置「余英時先生人文研究獎」，鼓勵年輕學人投入人文研究領域。

余英時數年前出版《余英時回憶錄》，講述求學時見聞，以及建立學術思想的心路歷程。他於回憶錄中曾形容上世紀的香港：「這個小世界的獨特性質是值得揭示出來的。這其實是中國自由派知識人匯聚而成的社群，生活並活躍在一個最自由的社會中。」

余英時為美國普林斯敦大學榮譽教授

余英時為美國普林斯敦大學榮譽教授，曾任美國密西根大學副教授、美國哈佛大學教授。一生獲頒多項海內外學術榮譽，包含1991年獲行政院文化獎、2004年美國哲學會(American Philosophical Society)院士、2006年美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎(John W. Kluge Prize)、2014首屆唐獎漢學獎等，並於1974年當選中研院第10屆院士。