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中國向聯合國提交自主貢獻報告
1 小時前
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聯合國氣候變化大會COP26中國
中國向聯合國提交自主貢獻報告
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中國向聯合國提交自主貢獻報告。(資料圖片)

聯合國氣候變化大會(COP26)將於下月1日在蘇格蘭格拉斯哥舉行，中國在大會舉行前，向聯合國提交國家自主貢獻報告，提及計劃在2060年實現碳中和。

中國提交的《中國落實國家自主貢獻成效和新目標新舉措》和《中國本世紀中葉長期溫室氣體低排放發展戰略》，總結了2015年以來，中國落實國家自主貢獻的政策、措施和成效，提出了新的國家自主貢獻目標以及落實新目標的重要政策和舉措，闡述了中國對全球氣候治理的基本立場、所做貢獻和進一步推動應對氣候變化國際合作的考慮。

中國力爭2060年實現碳中和

有關發展戰略在總結中國控制溫室氣體排放重要進展的基礎上，提出中國21世紀中葉長期溫室氣體低排放發展的基本方針及戰略願景、重點及政策導向，闡述中國推動全球氣候治理的理念與主張。報告指，中國力爭在2030年前實現碳達峰，2060年實現碳中和；又承諾非石化燃料佔能源消耗，由目前的兩成上升至兩成半，並增加風力及太陽能發電。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中國向聯合國提交自主貢獻報告-290792
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