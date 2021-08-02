中國外交部斥BBC歪曲報道河南暴雨 提出嚴正交涉

中國河南省上月遭遇罕見極端暴雨，至今造成302人死亡，目前仍有50人失蹤。中國外交部網站發文批評，英國廣播公司(BBC)歪曲報道河南暴雨，及作無理聲明，已向其駐華機構負責人提出嚴正交涉。

中方指，BBC對河南暴雨的報道，歪曲中國政府全力組織救援以及當地民眾奮勇自救的真實情況，影射攻擊中國政府，充滿意識形態偏見和雙重標準。相關報道引發中國民眾不滿後，不但沒反思自身問題，反而發表顛倒黑白的聲明、對中方妄加指責。促請BBC停止抹黑攻擊，用實際行動彌補在華「信用赤字」。

中方強調，外國駐華記者享有依法自由採訪的權利，同時應遵守中國的法律法規。

BBC記者報道河南暴雨惹民眾不滿

BBC記者上月22日發布消息稱「地鐵上的乘客被扔在站台上等死」，此言論引起當地民眾不滿，河南共青團在微博呼籲民眾找出BBC記者，惟一名德國之聲駐華記者被誤認而遭到圍堵，期間多名市民質問他是否美國有線電視新聞網絡(CNN)或英國廣播公司(BBC)的記者，又指其報道抹黑中國，引發關注，該名記者Mathias Blinger其後於Twitter上發文，將圍觀民眾稱為「憤怒的暴徒(angry mob)」。BBC之後發聲明，呼籲中國政府立即採取行動，制止攻擊外國記者的行為。

相關新聞：

河南暴雨｜鄭州292人遇難47失蹤 國務院成立調查組追查災害應對過程