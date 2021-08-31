中國太空人與港生「天地」對話 中聯辦譚鐵牛：體現中央無限關愛

中聯辦聯同特區政府舉辦「仰望星空話天宮」的活動，邀請正在太空「天和核心艙」的中國航天員聶海勝、劉伯明及湯洪波，與本港學生進行「天地對話」。中聯辦副主任譚鐵牛在致辭時指，中央特意邀請國家的航天專家出席座談會，並協調3名航天員與香港年輕人展開「天地對話」，是送給香港同胞，特別是年輕人的特殊禮物，充分體現中央對香港年輕人的無限關愛，相信大家可以感受濃厚的家國情懷。

譚鐵牛又指，國家近年的航天發展迅速，成功排除西方的排擠及打壓，展示「特別能吃苦、戰鬥、攻關、奉獻」的航天精神，香港正步向創科發展的新階段，香港的學生要把握祖國廣闊的舞台。

林鄭月娥：學生應有為人民服務精神

特首林鄭月娥致辭時指，過去兩個多月，不少內地同胞及香港市民，都緊貼3名航天員的生活點滴，從事航天事業的科學家，都是熱愛祖國、無私奉獻等愛國者，認為即使不是科學家，學生都應該以國家發展為榮，以中國人身份為傲，有為人民服務、迎難而上的精神。她又說，政府積極培養創科人才，一直有向中小學提供資助，鼓勵學校推行科普教育，同時提升大學本科生及研究生投身創科事業的興趣，務求令本港及國家，孕育出更多創科生力軍。

據報道，有出席的學生表示，對於可以與國家級人物交流感到十分期待及興奮，形容是榮幸，希望了解更多航天員的生活，包括如何運動、生病如何處理等；亦有學生指，對天文一直很感興趣，希望日後循天文科學方面發展。

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