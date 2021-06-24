中國太空站｜2太空人成功出艙 站上機械臂抬升全景相機

中國太空站天和號核心艙兩名太空人劉伯明、湯洪波今早成功出艙，完成艙外任務——為艙外機械臂裝上腳限位器、工作台等組件，再藉助機械臂移動到艙外全景相機位置，抬升相機，擴大相機視角，然後返回核心艙，全程歷時約7小時，期間聶海勝在艙內操作機械臂。

這是中國太空站太空人首次出艙任務，3名太空人駐守太空站3個月期間，共有2次出艙任務。中國載人航天工程副總設計師楊利偉讚揚，3名太空人今次出艙表現非常優秀，團隊能力發揮得非常好。

今次出艙過程由央視全程直播。劉伯明一出艙就感嘆「這外邊太漂亮了」，聶海勝則溫馨提示「慢點，不要著急」。當全景相機移動好之後，劉伯明將自己頭盔上的相機對準地球，稱「現在有白雲朵朵，還有成片的，像海洋一樣。現在，跟隨我的步伐，一起自由地飛翔吧」。

內地傳媒介紹，任務中使用的艙外機械臂，主要任務是將太空人快速轉移到工作位置、協助艙段轉位、捕獲和輔助對接懸停飛行器、搬運艙外貨物、照料太空環境試驗平台等。

內媒指出，機械臂是模擬真人手臂靈活轉動的機械臂，有3個「肩」、1個「肘」及3個「手腕」；「大腦」位於肘部，肩部和腕部各有一個「末端執行器」，像人類手掌一樣，一端抓住太空艙固定自己，一端抓取物件。整條機械臂展開後長度有10.2米，透過旋轉「關節」，能在任何角度和位置抓取物件，抓取力達25噸。機械臂腕部、肘部設有相機，可即時捕捉艙外景象，包括太空站表面、太空員操作情況等。機械臂甚至能夠「爬行」，令其工作範圍完全覆蓋整個太空站。