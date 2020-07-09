內地徵三胎生育口號 網民反諷：不生兒孫我享福

內地提出三胎生育政策後，中國計劃生育協會日前公開徵集倡導口號，引來網民創意爆發留言，更有網友寫下「三三得韭」，不過遭微博以「違反相關法律法規或『微博社區公約』」為由刪文。

中國計劃生育協會日前在官方網站發布「中國計生協關於面向社會開展宣傳標語口號徵集活動」，指要通過「群眾喜聞樂見的形式倡導新型婚育文明，營造生育友好的社會氛圍」，要求二十字以內，「簡潔明快、朗朗上口」為要。

網民貼出諷刺口號

不少網民立即發揮創意，紛紛在社群平台微博留言回應，有網民建議「一個金、兩個好、三個娃娃三塊寶」、「多生優育，為國出力」、「一家三胎，全村光榮」，但有更多網民貼出「兒孫自有兒孫福，不生兒孫我享福」、「三個孩子一條心，吃空爹娘養老金」、「一個不生全村受精、一個流產全村受孕」、「只要你敢生，國家就敢養」等諷刺性口號作為回應。更有網民寫下「三三得韭」，結果就被微博以內容存在違反相關法律法規等理由刪除。不過，「三三得韭」這個留言在其他留言區中仍隨處可見。